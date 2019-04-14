Ливерпуль обыграл Челси и вновь вышел в лидеры АПЛ

"Красные" нокаутировали соперника в течение трех минут во втором тайме.

Завершился центральный матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал "Челси". Подопечные Юргена Клоппа одержали очередную победу в чемпионате, обыграв лондонский клуб со счетом 2:0.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Первый тайм прошел в упорной борьбе с заметным преимуществом хозяев поля, однако оборона "Челси" справлялась с угрозами. Переломный эпизод случился в начале второй половины игры, на 51-й минуте, когда Хендерсон обыгрался на правом фланге с Салахом и сделал точный навес во вратарскую, откуда Мане метров с трех отправил мяч в сетку.

Еще через две минуты чудо-гол удался Мохаммеду Салаху, который изумительным по красоте ударом отправил мяч в дальнюю девятку метров с 30-ти.

В середине второго тайма "Челси" также попытал счастья у ворот Алиссона, однако дважды невезение помешало отличиться Азару - в одном из эпизодов мяч попал в штангу, а в другом хозяев спас вратарь.

В итоге - победа "Ливерпуля" 2:0, "Красные" набрали 85 очков и вновь вышли на первое место. Впрочем, у главного конкурента - "Ман Сити" - остается одна игра в запасе.