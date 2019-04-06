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НСК Олимпийский откроет свои комнаты медицинского контроля для экскурсий

11:05, 06 апреля 2019
Футбол
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На НСК "Олимпийский" Reuters

Как сообщает официальный сайт главного спорткомплекса Украины, новой локацией для посетителей станет комната допинг-контроля, которая в свете последних перипетий президентской кампании вызвала немалый ажиотаж. Обновленный маршрут по главной арене страны будет доступен с 6-го по 15 апреля.

Ранее глава НОТУ Зураб Аласания назвал стоимость проведения дебатов перед вторым туром президентских выборов на НСК «Олимпийский».

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Теги: #НСК Олимпийскийпогода в Киеве