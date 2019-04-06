НСК Олимпийский откроет свои комнаты медицинского контроля для экскурсий

Главная арена страны анонсировала новый маршрут для посетителей.

Отныне на НСК "Олимпийский" будут проводиться экскурсии по новому маршруту.

Как сообщает официальный сайт главного спорткомплекса Украины, новой локацией для посетителей станет комната допинг-контроля, которая в свете последних перипетий президентской кампании вызвала немалый ажиотаж. Обновленный маршрут по главной арене страны будет доступен с 6-го по 15 апреля.

Ранее глава НОТУ Зураб Аласания назвал стоимость проведения дебатов перед вторым туром президентских выборов на НСК «Олимпийский».