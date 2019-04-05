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Стала известна стоимость дебатов Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"

17:14, 05 апреля 2019
Выборы 2019
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Сейчас прорабатываются различные варианты монтажа сцены / фото tribuna.com

Глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания рассказал, сколько денег придется потратить кандидатам в президенты на проведение стадионных дебатов. 

"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около $1 млн", — сказал Аласания, сообщает LIGA.net

Сметы проведения дебатов еще нет, говорит он. Сейчас, по словам Аласании,  прорабатываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука и обеспечение безопасности мероприятия.

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По данным главы правления UA: Суспільне, концерт Святослава Вакарчука на Олимпийском обошелся в $500 000. Такую большую разницу с вероятной стоимостью дебатов глава "Суспільного" объясняет дополнительными затратами на охрану мероприятия.

Как сообщал УНИАН, накануне председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что уже существует предварительное согласие на учредительную встречу представителей предвыборных штабов Зеленского и Порошенко относительно будущих дебатов.

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Теги: #Порошенко#дебаты#Владимир Зеленский