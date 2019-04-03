Английский журналист: сейчас Зинченко - лучший защитник в Манчестер Сити
17:09, 03 апреля 2019Футбол
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Игра украинского футболиста получает положительные отзывы на туманном Альбионе.
Александр Зинченко в этом сезоне закрепился в основном составе "Манчестер Сити" / instagram.com
Накануне сегодняшнего поединка английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Кардифф", журналисты популярной Manchester Evening News традиционно называли и комментировали свои варианты стартового состава команды Хосепа Гвардиолы.
Как сообщает "Команда 1", говоря о потенциале украинского футболиста Александра Зинченко, журналист Дан О`Тул отвесил в адрес игрока сборной Украины комплимент: «На левом фланге обороны должен сыграть Зинченко. В своей нынешней форме он - лучший защитник в Манчестер Сити».
Напомним, недавно Зинченко получил признание со стороны болельщиков своего клуба. Он был назван лучшим игроком "Ман Сити" по итогам февраля.
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