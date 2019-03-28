Реал выделит Зидану полмиллиарда евро на покупку новых звезд - L’Equipe

Среди потенциальных новичков Королевского клуба - Килиан Мбаппе, Эден Азар и Поль Погба.

Мадридский "Реал" рассчитывает серьезно усилить состав в летнее трансферное окно. По информации L’Equipe, президент клуба Флорентино Перес готов выделить на подписание новых игроков 500 миллионов евро.

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В список потенциальных новичков "Реала" входят форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, а также полузащитники Эден Азар ("Челси") и Поль Погба ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, за десять туров до конца чемпионата Испании "Реал" занимает лишь третье место, отставая на 12 очков от лидирующей "Барселоны".

11 марта Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера Королевского клуба. По информации СМИ, зарплата француза составит 12 млн евро в год, не учитывая бонусы.