Стала известна зарплата Зидана в Реале: 12 миллионов евро чистыми в год

Также в контракте специалиста предусмотрены многочисленные бонусы.

Возвращение Зинедина Зидана стало для Реала довольно бюджетным вариантом, если учитывать нынешнюю ситуацию на рынке.

Француз будет получать 12 миллионов евро ежегодно, не учитывая бонусы, сообщает SportArena со ссылкой на El Confidencial..

Контракт Зидана с Реалом рассчитан до 2022 года.

Зарплата Зинедина ровно вдвое меньше, чем у его коллеги из Атлетико Диего Симеоне, которые получает 24 миллиона евро за сезон. Другие варианты могли быть более дорогими для Королевского клуба, так как тренеры из сферы их интересов могли бы запросить зарплату выше нынешней.

В Реал сватали Жозе Моуриньо (получал в МЮ около 20 миллионов евро), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм, 10), Юргена Клоппа (Ливерпуль, 8,5) и Массимилиано Аллегри (Ювентус, 8). К тому же, в 4 из этих 5 случаев Реалу пришлось бы платить компенсацию.

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Вместе с тем, зарплата Зидана в Реале продолжает расти. Когда Зизу возглавил первую команду в 2016, она составила 2,5 млн евро за сезон. После 11-й победы клуба в Лиге чемпионов был подписан новый контракт с зарплатой в 5,5 млн евро, а на момент ухода из клуба Зидан зарабатывал уже 7,5 миллионов в год.

Реал в нынешнем сезоне уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании. В оставшихся 11 матчах Ла Лиги мадридцы постараются сократить 12-очковое отставание от Барселоны.