ФФУ: сборной Украины не грозят санкции УЕФА по делу Мораеса

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины просит болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА.

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий заверил, что сборная Украины не будет наказана техническими поражениями из-за участия Жуниора Мораеса во встречах отборочного турнира Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

«Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса. Согласно предусмотренной процедуры Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснения своей правовой позиции в этом вопросе. Решения по результатам рассмотрения протестов будут приняты на следующем заседании комитета, время проведения которого будет определено позже.

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Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

Мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Уверен, комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020», – сказал Записоцкий, которого цитирует официальный сайт ФФУ.

Напомним, УЕФА открыл дело по участию Жуниора Мораеса в матчах с Португалией и Люксембургом.

Сборная Украины стартовала в квалификации Евро-2020 с ничьей - 0:0 - с фаворитом группы Португалией и трудной победы - 2:1 - над Люксембургом.