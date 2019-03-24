Марлос пропустит матч сборной Украины против Люксембурга

Рецидив старой травмы не поможет полузащитнику "Шахтера" сыграть за национальную команду Украины в понедельник.

Атакующий полузащитник сборной Украины Марлос не сыграет во втором матче отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга из-за рецидива старой травмы приводящей мышцы бедра.

Об этом сообщает sport.ua.

Марлос в игре с Португалией (0:0) провел на поле 67 минут, однако уже покинул расположение национальной команды Украины и отправился в Киев на медобследование.

Футболист не поможет сборной в выездном поединке против Люксембурга, который состоится в понедельник, 25 марта в 21.45 по киевскому времени.