Новоиспеченный украинец Мораес: появилось первое фото новичка в форме сборной Украины
13:26, 19 марта 2019Футбол
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Сегодня вечером Жуниор Мораес проведет первую тренировку в составе "сине-желтых".
Жуниор Мораес сегодня проведет первую тренировку в сборной Украины / Reuters
Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес уже находится в расположении национальной сборной Украины, сообщил Instagram-аккаунт ФФУ.
Накануне Мораес получил украинское гражданство, соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.
Сегодня утром главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко вызвал новичка на подготовительный сбор перед матчами с Португалией и Люксембургом.
Сегодня вечером Мораес проведет первую тренировку в составе "сине-желтых".
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