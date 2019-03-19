Новоиспеченный украинец Мораес: появилось первое фото новичка в форме сборной Украины

Сегодня вечером Жуниор Мораес проведет первую тренировку в составе "сине-желтых".

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес уже находится в расположении национальной сборной Украины, сообщил Instagram-аккаунт ФФУ. Накануне Мораес получил украинское гражданство, соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Сегодня утром главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко вызвал новичка на подготовительный сбор перед матчами с Португалией и Люксембургом. Сегодня вечером Мораес проведет первую тренировку в составе "сине-желтых". Переглянути цей допис в Instagram @jrmoraes10 приєднався до команди🇺🇦! #МиЗбірна Допис, поширений ФФУ/FFU (@ffukraine) 19 Бер 2019 р. о 2:41 PDT

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