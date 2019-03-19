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Новоиспеченный украинец Мораес: появилось первое фото новичка в форме сборной Украины

13:26, 19 марта 2019
Футбол
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Жуниор Мораес сегодня проведет первую тренировку в сборной Украины / Reuters

Накануне Мораес получил украинское гражданство, соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Сегодня утром главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко вызвал новичка на подготовительный сбор перед матчами с Португалией и Люксембургом. 

Сегодня вечером Мораес проведет первую тренировку в составе "сине-желтых".  

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Теги: #сборная Украины по футболу#Жуниор Мораес