Лобановский вошел в топ-10 лучших клубных тренеров в истории по версии France Football

Также в первую десятку попали Хосеп Гвардиола, Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти.

Легендарный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский попал в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола по версии популярного журнала France Football. Издание поставило украинского специалиста на 6-е место.

Рейтинг возглавил бывший наставник «Аякса» и «Барселоны» голландец Ринус Михелс, второе место занял шотландец Сэр Алекс Фергюсон, третье - у итальянца Арриго Сакки.

Также в первую десятку вошли: Йохан Кройфф, Хосеп Гвардиола, Эленио Эррера, Карло Анчелотти, Эрнст Хаппель и Билл Шенкли. Среди них действующими специалистами являются лишь двое - Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Карло Анчелотти («Наполи»).

23-е место в списке занял еще один бывший наставник киевского "Динамо" Виктор Маслов, под руководством которого киевляне выигрывали чемпионат СССР три года подряд - в 1966-м, 1967-м и 1968 годах.

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу оказался на 41-й строчке рейтинга.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

1. Ринус Михелс (Голландия)

2. Алекс Фергюсон (Шотландия)

3. Арриго Сакки (Италия)

4. Йохан Кройфф (Голландия)

5. Пеп Гвардиола (Испания)

6. Валерий Лобановский (Украина, СССР)

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

8. Карло Анчелотти (Италия)

9. Эрнст Хаппель (Австрия)

10. Билл Шенкли (Шотландия)

...23. Виктор Маслов (СССР)

...41. Мирча Луческу (Румыния)