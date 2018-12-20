Клубы УПЛ не поддержали расширение лиги до 16 команд уже в следующем сезоне
14:04, 20 декабря 2018Футбол
91 0
В Премьер-лиге остается прежний формат с 12 командами.
Клубы УАЛ сохранили прежний формат для нового сезона / upl.ua
Представители клубов Премьер-лиги на Общем собрании УПЛ в Киеве не поддержали изменения в регламенте Лиги в вопросе увеличения команд-участниц соревнований.
Большинство представителей клубов проголосовало за сохранение 12 команд, сообщает FootballHub.
Таким образом, регламент УПЛ в следующием сезоне 2019/20 не изменится.
Относительно более поздних изменений в регламенте, на последующие сезоны, информации на данный момент не поступало.
Общее собрание клубов УПЛ происходит сегодня в Киеве. Вопрос об изменении регламента соревнований и увеличении команд-участниц турнира до 16 был приоритетным в повестке заседания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter