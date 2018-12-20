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Клубы УПЛ не поддержали расширение лиги до 16 команд уже в следующем сезоне

14:04, 20 декабря 2018
Футбол
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Клубы УАЛ сохранили прежний формат для нового сезона / upl.ua

Представители клубов Премьер-лиги на Общем собрании УПЛ в Киеве не поддержали изменения в регламенте Лиги в вопросе увеличения команд-участниц соревнований.

Большинство представителей клубов проголосовало за сохранение 12 команд, сообщает FootballHub.

Таким образом, регламент УПЛ в следующием сезоне 2019/20 не изменится. 

Относительно более поздних изменений в регламенте, на последующие сезоны, информации на данный момент не поступало.

Общее собрание клубов УПЛ происходит сегодня в Киеве. Вопрос об изменении регламента соревнований и увеличении команд-участниц турнира до 16 был приоритетным в повестке заседания. 

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Теги: #регламент#УПЛ#УПЛ реформа 16 команд