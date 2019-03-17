Карпаты и Мариуполь сыграли вничью в 22-м туре УПЛ
19:05, 17 марта 2019Футбол
17 0
В случае победы «Мариуполь» гарантировал бы попадание в верхнюю шестерку турнирной таблицы.
"Карпаты" - "Мариуполь" / ФК "Карпаты"
Во Львове состоялся матч 22-го тура УПЛ, в котором "Карпаты" принимали "Мариуполь". Поединок завершился вничью - 1:1. Об этом сообщает сайт Премьер-лиги.
На 9-й минуте Зубков открыл счет в пользу "Мариуполя", ему ассистировал Вакула.
Понде сравнял счет на 32-йминуте с передачи Мякушко.
В случае победы «Мариуполь» гарантировал бы попадание в верхнюю шестерку турнирной таблицы и участие в борьбе за медали на втором этапе чемпионата. Конкуренцию ему может составить "Ворскла", которая в понедельник сыграет с "Арсеналом-Киев".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter