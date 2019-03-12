Сохранить Марсело и полный контроль над командой - Зидан выдвинул ряд условий перед Реалом
15:31, 12 марта 2019Футбол
105 0
Француз согласился возглавить "Королевский клуб" лишь после удовлетворения своих требований.
Президент Реала Флорентино Перес согласился выполнить условия старого-нового тренера / realmadrid.com
Зинедин Зидан вернулся в "Реал" только при условии выполнения его требований.
Французский специалист выдвинул ряд требований во время переговоров с президентом Флорентино Пересом, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на испанскую Marca .
Последний пообещал выполнить их.
Следовательно, требования Зидана:
Полный контроль над командой
Продажа игроков, которые ему не нужны
Марселу и Иско не продаются
Неймар НЕ будет куплен
Хамес Родригес не вернется
"Реал" попытается купить Киллиана Мбаппе
Зидан был представлен главным тренером 11 марта, контракт рассчитан до июня 2022 года.
В мае 2018-го он подал в отставку после победы в Лиге чемпионов. После этого в "Реале" сменилось три тренера, а клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании и практически не имеет шансов выиграть Чемпионат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter