Сохранить Марсело и полный контроль над командой - Зидан выдвинул ряд условий перед Реалом

Француз согласился возглавить "Королевский клуб" лишь после удовлетворения своих требований.

Зинедин Зидан вернулся в "Реал" только при условии выполнения его требований.

Французский специалист выдвинул ряд требований во время переговоров с президентом Флорентино Пересом, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на испанскую Marca .

Последний пообещал выполнить их.

Следовательно, требования Зидана:

Полный контроль над командой

Продажа игроков, которые ему не нужны

Марселу и Иско не продаются

Неймар НЕ будет куплен

Хамес Родригес не вернется

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Зидан был представлен главным тренером 11 марта, контракт рассчитан до июня 2022 года.

В мае 2018-го он подал в отставку после победы в Лиге чемпионов. После этого в "Реале" сменилось три тренера, а клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании и практически не имеет шансов выиграть Чемпионат.