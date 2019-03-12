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Сохранить Марсело и полный контроль над командой - Зидан выдвинул ряд условий перед Реалом

15:31, 12 марта 2019
Футбол
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Президент Реала Флорентино Перес согласился выполнить условия старого-нового тренера / realmadrid.com

Французский специалист выдвинул ряд требований во время переговоров с президентом Флорентино Пересом, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на испанскую Marca .

Последний пообещал выполнить их.

Следовательно, требования Зидана:

Полный контроль над командой

Продажа игроков, которые ему не нужны

Марселу и Иско не продаются

Неймар НЕ будет куплен

Хамес Родригес не вернется

"Реал" попытается купить Киллиана Мбаппе

Зидан был представлен главным тренером 11 марта, контракт рассчитан до июня 2022 года.

В мае 2018-го он подал в отставку после победы в Лиге чемпионов. После этого в "Реале" сменилось три тренера, а клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании и практически не имеет шансов выиграть Чемпионат.

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Теги: #футбол#Реал Мадрид#Зинедин Зидан