Игроки Шахтера помогли болельщику команды с приобретением инвалидной коляски

«Шахтер» подарил универсальную инвалидную коляску своему болельщику перед матчем с «Карпатами» в Харькове

10 марта перед игрой с «Карпатами» вратарь «горняков» Андрей Пятов и капитан Тайсон сразу по приезде на стадион отправились к полю, где встретились с болельщиком и от имени всей команды вручили ему подарок – универсальную инвалидную коляску.

Алексей Москаленко – инвалид I группы. Из-за остеопороза он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Однако, будучи преданным болельщиком «Шахтера», Алексей несмотря ни на что посещает почти каждый домашний матч «оранжево-черных» на ОСК «Металлист» в Премьер-лиге и еврокубках, сообщается на официальном сайте клуба.

– Я с детства болею за «Шахтер», – делится Алексей Москаленко. – Мы обратились в клуб, и я очень благодарен за то, что на мою просьбу отреагировали, причем так быстро. Когда Пятов и Тайсон вышли вручить мне подарок, просто не поверил своим глазам. Огромное спасибо!

Футболисты пообщались с Алексеем и сделали несколько фото на память.

– Очень приятно, что люди вне зависимости от их положения или состояния приходят на стадион и болеют за нас. Со своей стороны мы всячески готовы им помогать, – отмечает Андрей Пятов. – Ни для кого не секрет, насколько разноплановая наша поддержка. «Шахтер» оказывает помощь больницам, детям, инвалидам. И мы будем продолжать это делать!