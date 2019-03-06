Наставника Тоттенхэма дисквалифицировали за перепалку с арбитром

Главный тренер "Шпор" Маурисио Почеттино пропустит две игры в чемпионате Англии и заплатит штраф 10 тысяч фунтов.

Футбольная ассоциация Англии наказала главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино за перепалку с арбитром Майком Дином после поражения от «Бернли» (1:2) в 27-м туре чемпионата Англии.

Аргентинец дисквалифицирован на 2 матча. Кроме того, он оштрафован на 10 тысяч фунтов за агрессивное поведение по отношению к арбитру, сообщает Sky Sports.

После матча Почеттино налетел на Дина с претензиями прямо на поле, выразив свое недовольство судейством в жесткой форме. Через некоторое время Почеттино признал свою вину и принес извинения рефери.

BREAKING: @SpursOfficial manager Mauricio Pochettino has been handed a two-game touchline ban and fined £10,000 for improper conduct after their away defeat to Burnley. — Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 березня 2019 р.

Дисквалификация Почеттино означает, что аргентинский наставник "Тоттенхэма" не сможет находиться на тренерской скамейке команды в двух турах АПЛ - на ближайших играх с "Саутгемптоном" 9 марта и "Ливерпулем" 31 марта.