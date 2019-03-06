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Наставника Тоттенхэма дисквалифицировали за перепалку с арбитром

17:48, 06 марта 2019
Футбол
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Маурисио Почеттино / REUTERS

Футбольная ассоциация Англии наказала главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино за перепалку с арбитром Майком Дином после поражения от «Бернли» (1:2) в 27-м туре чемпионата Англии.

Аргентинец дисквалифицирован на 2 матча. Кроме того, он оштрафован на 10 тысяч фунтов за агрессивное поведение по отношению к арбитру, сообщает Sky Sports.

После матча Почеттино налетел на Дина с претензиями прямо на поле, выразив свое недовольство судейством в жесткой форме. Через некоторое время Почеттино признал свою вину и принес извинения рефери. 

Дисквалификация Почеттино означает, что аргентинский наставник "Тоттенхэма" не сможет находиться на тренерской скамейке команды в двух турах АПЛ - на ближайших играх с "Саутгемптоном" 9 марта и "Ливерпулем" 31 марта.

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Теги: #Тоттенхэм