Состоялась жеребьевка второго этапа УПЛ

"Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой еще дважды - в 25-м и 30-м турах.

Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка второго этапа чемпионата Украины.

После 22 туров команды сформируют верхнюю и нижнюю шестерки. Верхняя будет соревноваться за чемпионство и места в еврокубках, а нижняя – за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Места в верхней шестерке себе уже гарантировали «Динамо», «Шахтер» и «Александрия».

«Карпаты», «Олимпик», «Арсенал-Киев» и «Черноморец» уже точно сыграют во второй шестерке. С турнирной таблицей УПЛ по состоянию на 5 марта можно ознакомиться здесь.

Стоит отметить, что «Шахтер» и «Динамо» до 22-го тура сохранят свои места в турнирной таблице. Таким образом, они сыграют между собой в 25-м и 30-м турах.

Базовая дата проведения 25-го тура – 13 апреля, 30-го тура – 19 мая.