Состоялась жеребьевка второго этапа УПЛ
13:22, 05 марта 2019Футбол
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"Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой еще дважды - в 25-м и 30-м турах.
УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата / upl.ua
Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка второго этапа чемпионата Украины.
После 22 туров команды сформируют верхнюю и нижнюю шестерки. Верхняя будет соревноваться за чемпионство и места в еврокубках, а нижняя – за сохранение прописки в Премьер-лиге.
Места в верхней шестерке себе уже гарантировали «Динамо», «Шахтер» и «Александрия».
«Карпаты», «Олимпик», «Арсенал-Киев» и «Черноморец» уже точно сыграют во второй шестерке. С турнирной таблицей УПЛ по состоянию на 5 марта можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что «Шахтер» и «Динамо» до 22-го тура сохранят свои места в турнирной таблице. Таким образом, они сыграют между собой в 25-м и 30-м турах.
Базовая дата проведения 25-го тура – 13 апреля, 30-го тура – 19 мая.
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