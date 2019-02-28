Украинский футболист Тащи: Отказался от паспорта РФ и играл в Штуттгарте за 660 евро

"Приезд в Германию — судьбоносное для меня решение", - отметил игрок.

25-летний украинский полузащитник «Дуйсбурга» Борис Тащи рассказал о том, с каким трудом подписывал контракт с немецким «Штутгартом» и о том, как отказался от пасспорта РФ во времена выступлений за московское Динамо.

Игрок дал большое эксклюзивное интервью Sport24.

«Мне позвонил агент и сказал: «Борь, скаут видел тебя в играх за сборную». Я: «Вау, «Штутгарт»!» Деньги меня вообще не интересовали. Это была мечта. Первый год я реально фигачил как проклятый! Каждый день! Думал только о дебюте в Бундеслиге.

Приезд в Германию — судьбоносное для меня решение. В той ситуации мне сто процентов нужно было перевернуть страницу: в Ужгороде я даже не в запасе сидел, а, можно сказать, просто сидел.

Я был в Ужгороде, в «Динамо» и «Черноморце». И со всеми у меня были испорчены отношения, везде конфликты. А я еще на слово резкий. Но мне нужны были письма от клубов, что я могу уйти без компенсации. Для «Штутгарта» это обязательное условие. И занимался этим я сам, как такового агента у меня не было. Это был реальный урок искусства дипломатии. В принципе, со всеми все удалось.

Но вот, когда я уже собрал все документы, мне написал агент: «Штутгарт» отменяется». Перед глазами — пелена. Как сейчас помню, я еду в машине. И вот приходит это сообщение. Агент говорит: «Клуб не может платить мне деньги, они берут футболиста, у них расписан бюджет. До января месяца шансов нет».

В общем, дали номер спортивного директора. Я говорю: «Не надо денег, просто дайте команду». До января я играл за 600 евро. Я этому директору и так нравился, а этим поступком понравился еще больше. И, в конце концов, подписал контракт.

Когда через год вышел в Бундеслиге, это был такой трогательный момент! Я стоял и думал, сколько всего позади — словами не описать. 2,5 года борьбы», — рассказал Тащи.

Также игрок расскал историю о том, как чуть не получил российский паспорт:

"Когда я, так и не сыграв в аренде в Ужгороде, вернулся в «Динамо», команду принял Черчесов. Он, кстати, хорошо ко мне относился. Но там был вопрос лимита. Теоретически можно было взять российский паспорт — тогда бы я остался в «Динамо». Но я этого не сделал. И, считаю, правильно. Я украинец, у меня семья в Украине. Почему я должен брать паспорт?

В общем, взял вектор на Европу", - отметил футболист..

За «Штутгарт II» Тащи выступал с осени 2014-го года. В первую команду был переведен в феврале 2016-го. С февраля 2017-го по июнь 2017-го Борис был в аренде в чешской «Зброёвке». В «Дуйсбург» перешел в июле 2017-го в качестве свободного агента.