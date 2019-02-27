Барселона разгромила Реал в матче Кубка Испании и вышла в финал

Игра в Мадриде завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:3.

В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" завершился матч Кубка Испании по футболу в котором местный Реал принимал принципиального соперника - Барселону - и проиграл с крупным счетом.

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый матч недельной давности между этими соперниками завершился вничью - 1:1. И ответную игру соперники начали осторожно, так и не сумев забить голы в первом тайме.

А после перерыва преимуществом уже владела "Барселона". На 50-й минуте игры счет открыл красивым ударом Луис Суарес - 0:1. Реал немедленно взвинтил темп и имел ряд моментов для того, чтобы сравнять счет. Но, фланговая атака гостей на 69-й минуте и пас на Суареса полностью изменили ход игры - защитник Реала Варрана успел поставить ногу под мяч, но лишь затем, чтобы срезать его в собственные ворота - 0:2

Наконец, на 73-й минуте защитники мадридцев нарушили правила на Суаресе в своей штрафной площади и сам уругваец издевательским ударом подсечкой отправил третий мяч в ворота Реала - 0:3.

Таким образом, Барселона вышла в финал Кубка Испании. Соперник команды определится завтра в противостоянии Валенсии и Бетиса. Первый матч этих команд на поле Бетиса завершился вничью, со счетом 2:2.