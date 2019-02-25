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Болельщики атаковали страницу голкипера Челси в Википедии после финала Кубка лиги (видео)

12:19, 25 февраля 2019
Футбол
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Кепа Аррисабалага в финальном матче Кубка лиги отказался покинуть поле по требованию Сарри / REUTERS

Болельщики лондонского "Челси" принялись редактировать страницу вратаря лондонского клуба Кепы Аррисабалаги в Википедии после его поступка в финальном матче Кубка лиги.

"Аррисабалага - самый непрофессиональный футболист в мире, а мама не научила его манерам", - гласит одно из исправлений, которое цитирует британское издание Express

Также болельщики переквалифицировали игрока, сделав его "новым наставником" "Челси". 

"Сменил Сарри на посту наставника «Челси» после поражения в финале Кубка лиги", - написали фанаты на странице Кепы в Википедии.

Напомним, в конце дополнительного времени финального матча между "Челси" и "Ман Сити" произошел скандальный эпизод. Испанский вратарь "Челси" отказался покидать поле, несмотря на требование главного тренера Маурицио Сарри, который делал замену. 

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Теги: #Википедия#Челси#Кепа