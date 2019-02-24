Экс-игрок Шахтера Кулач: Матч с Шахтером? Цель Александрии — каждую игру побеждать

Владислав Кулач пропустит игру с Шахтером, так как нападающий не может играть против "горняков" по условиям арендного соглашения.

Нападающий Александрии Владислав Кулач, перешедший в это трансферное окно из Шахтера поделился мнением о противостоянии с "горняками", которое предстоит его новой команде уже 25 февраля в Харькове.

- Настроение у всех хорошее, все соскучились за официальными играми. Конечно понимаем, что начинать с Шахтером будет где-то сложнее наверно, чем с другим соперником. Но все-таки команда готова, и я думаю, что будет хорошая игра. У Александрии есть все шансы, чтобы добиться положительного результата, - отметил футболист в комментарии Football.ua.

- Сможет ли команда побороться за второе место по итогам чемпионата? Особенно учитывая игру Динамо на 3 фронта.

- Как таковой цели занять второе место у команды нет. Матч с Шахтером? Перед нами стоит цель — каждую игру выигрывать. И в конце чемпионата уже посмотрим, как оно будет. Мы будем выходить в каждой игре и отдаваться на 100%, у команды есть желание побеждать. Я думаю, во второй части сезона мы это покажем и добьемся результата который нам нужен.

Отметим, что Владислав Кулач пропустит игру с Шахтером, так как нападающий не может играть против "горняков" по условиям арендного соглашения.

Матч Шахтер — Александрия состоится в понедельник, 25-го февраля. Начало встречи в 19:00.