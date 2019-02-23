Черноморец обыграл Львов в гостевом матче УПЛ

Игра завершилась со счетом 0:1.

Во Львове завершился матч 19-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, в котором Львов принимал одесский Черноморец и уступил сопернику.

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный голевой момент в этой игре случился на 31-й минуте.

После прострела Танчика из правого угла штрафной Аржанов сделал скидку и Виталий Гошкодеря дважды пробивал по воротам. Первый удар заблокировал защитник, а после второго мяч попал в перекладину и опустился за линией ворот.

После этого одесситы удержали минимальное преимущество в счете, хотя, могли его скорее упрочить, нежели пропустить гол в ответ.

Таким образом, Черноморец выиграл первый официальный матч в новом календарном году.