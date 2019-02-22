Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы - все пары

15:31, 22 февраля 2019
Футбол
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На главный трофей Лиги Европы осталось 16 претендентов / Sportsfile

Помимо киевского Динамо, которе получило в соперники Челси, определилось еще семь пар команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА (матчи 7 и 14 марта)

"Челси" - "Динамо" Киев

"Айнтрахт" - "Интернационале" 

"Динамо" Загреб) - "Бенфика" 

"Наполи" - "Зальцбург" 

"Валенсия" - "Краснодар"

"Севилья" - "Славия" 

"Арсенал" - "Ренн" 

"Зенит" - "Вильяреал"

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Теги: #Лига Европы#жеребьевка#Динамо Киев#еврокубки