Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы - все пары
15:31, 22 февраля 2019Футбол
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Кроме Динамо и Челси своих соперников узнали еще 14 команд второго по значимости еврокубка.
На главный трофей Лиги Европы осталось 16 претендентов / Sportsfile
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА - второго по значимости еврокубка.
Помимо киевского Динамо, которе получило в соперники Челси, определилось еще семь пар команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА (матчи 7 и 14 марта)
"Челси" - "Динамо" Киев
"Айнтрахт" - "Интернационале"
"Динамо" Загреб) - "Бенфика"
"Наполи" - "Зальцбург"
"Валенсия" - "Краснодар"
"Севилья" - "Славия"
"Арсенал" - "Ренн"
"Зенит" - "Вильяреал"
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