Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы - все пары

Кроме Динамо и Челси своих соперников узнали еще 14 команд второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА - второго по значимости еврокубка. Помимо киевского Динамо, которе получило в соперники Челси, определилось еще семь пар команд, сообщает официальный сайт УЕФА. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА (матчи 7 и 14 марта) "Челси" - "Динамо" Киев "Айнтрахт" - "Интернационале" "Динамо" Загреб) - "Бенфика" "Наполи" - "Зальцбург" "Валенсия" - "Краснодар" "Севилья" - "Славия" "Арсенал" - "Ренн" "Зенит" - "Вильяреал"

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