Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы. Самый неожиданный результат - в паре "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Краснодар" (Россия). Российский клуб устроила ничья на выезде - 1:1 (в первом матче игра завершилась вничью 0:0). "Краснодар" вышел в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала. Вторые матчи

20 февраля

Севилья - Лацио 2:0

21 февраля

Арсенал - БАТЭ 3:0

Зенит - Фенербахче 3:1

Динамо З - Виктория 3:0

Зальцбург - Брюгге 4:0

Наполи - Цюрих 2:0

Айнтрахт - Шахтер 4:1

Валенсия - Селтик 1:0

Вильярреал - Спортинг 1:1

Интер - Рапид Вена 4:0

Генк - Славия Прага 1:4

Байер - Краснодар 1:1

Бетис - Ренн 1:3

Динамо - Олимпиакос 1:0

Бенфика - Галатасарай 0:0

Челси - Мальме 3:0

Таким образом, участниками 1/8 финала стали "Арсенал", "Бенфика", "Челси", "Динамо" Загреб, "Динамо" Киев, "Айнтрахт", "Интер", "Краснодар", "Наполи", "Ренн", "Зальцбург", "Севилья", "Славия", "Валенсия", "Вильярреал" и "Зенит". Жеребьевка следующей стадии состоится в пятницу, 22 февраля, в 14.00 по киевскому времени.

Финал Лиги Европы состоится в Баку, на стадионе «Олимпийский», 29 мая 2019 года.