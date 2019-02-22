Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы. Самый неожиданный результат - в паре "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Краснодар" (Россия). Российский клуб устроила ничья на выезде - 1:1 (в первом матче игра завершилась вничью 0:0). "Краснодар" вышел в 1/8 финала.
Лига Европы. 1/16 финала. Вторые матчи
20 февраля
Севилья - Лацио 2:0
21 февраля
Арсенал - БАТЭ 3:0
Зенит - Фенербахче 3:1
Динамо З - Виктория 3:0
Зальцбург - Брюгге 4:0
Наполи - Цюрих 2:0
Айнтрахт - Шахтер 4:1
Валенсия - Селтик 1:0
Вильярреал - Спортинг 1:1
Интер - Рапид Вена 4:0
Генк - Славия Прага 1:4
Байер - Краснодар 1:1
Бетис - Ренн 1:3
Динамо - Олимпиакос 1:0
Бенфика - Галатасарай 0:0
Челси - Мальме 3:0
Таким образом, участниками 1/8 финала стали "Арсенал", "Бенфика", "Челси", "Динамо" Загреб, "Динамо" Киев, "Айнтрахт", "Интер", "Краснодар", "Наполи", "Ренн", "Зальцбург", "Севилья", "Славия", "Валенсия", "Вильярреал" и "Зенит". Жеребьевка следующей стадии состоится в пятницу, 22 февраля, в 14.00 по киевскому времени.
Финал Лиги Европы состоится в Баку, на стадионе «Олимпийский», 29 мая 2019 года.