Лига Европы, Айнтрахт - Шахтер: анонс, прогноз, где смотреть

Сегодня во Франкфурте состоится решающий матч 1/16 финала ЛЕ.

Сегодня во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором местный Айнтрахт примет донецкий Шахтер.

Это ответная игра, первая неделю назад завершилась в Харькове вничью - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый матч сложился очень непросто для горняков, который пропустили два гола, потеряли двух ключевых игроков и не смогли одержать победу. Результативная ничья в первом матче двухраундового прортивостояния, как правило, играет на руку гостевой команде. Тут же еще и наложилась потеря двух игроков для дончан. Ачень быстро заработал предупреждение, а потом и вторую карточку - удаление - Тарас Степаненко. Плюс, этот матч из-за перебора желтых карточек также пропустит Сергей Кривцов.

Тем не менее, сверхсложную задачу для горняков никто не отменял. Команде необходимо либо выигрывать, либо играть вничью, начиная со счета 3:3. В случае повторения результата первой игры - 2:2,будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Любопытно, что Шахтер уже имеет опыт успешный выступлений в Германии в нынешнем сезоне. В ноябре, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, горняки играли в Зинсхайме с "Хоффенхаймом" и обыграли немецкую команду со счетом 3:2.

На котировках букмекерских контор фаворитом сегодняшнего матча является Айнтрахт. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.89 к 1, на ничью - 3.86 к 1, а на победу горняков - 3.80 к 1.

Матч Айнтрахт - Шахтер будет показан на украинском ТВ на канале Футбол 1.

Начало игры - в 19.55.