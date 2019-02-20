Полузащитник Ювентуса перенес операцию на сердце

Сами Хедира вернется к тренировкам через месяц.

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Германии Сами Хедира успешно перенес операцию на сердце.

Об этом информирует пресс-служба туринского клуба.

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Хирургическое вмешательство потребовалось из-за проблем полузащитника с сердцем. Футболист перенес удаление аритмогенного очага предсердия. Сами Хедира сможет вернуться к тренировкам с командой приблизительно через месяц.

В текущем сезоне Хедира из-за различных травм принял участие лишь в 9 матчах итальянской Серии А, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Напомним, сегодня, 20 февраля, "Ювентусу" предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Матч состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.