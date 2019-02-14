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Фанаты Олимпиакоса вывесили российский флаг перед матчем с Динамо

23:18, 14 февраля 2019
Футбол
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Греческие фаны вывесили российский флаг / фото sportarena.com

Только после просьбы одного из сотрудников стадиона греческие болельщики сняли флаг через некоторое время, сообщает Sport Arena.

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Кроме этого инцидента, во время игры на трибунах произошел конфликт между местной полицией и фанатами киевского клуба.

Силовики, которые были вооружены дубинками и защищены щитами и касками, жестоко избили болельщиков "бело-синих".

Как сообщал УНИАН, в Пирее (Греция) сегодня, 14 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" встречалось на выезде с греческим "Олимпиакосом". Игра закончилась вничью - 2:2. Ответный матч между командами состоится 21 февраля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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Теги: #Динамо#футбол#флаг#Олимпиакос Греция