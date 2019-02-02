Шахтер сделал промо-ролик к матчу Лиги Европы с Айнтрахтом - первый шаг к трофею (видео)

Горняки уже совсем скоро начинают поход за еврокубковым трофеем.

Большой футбол возвращается в Харьков, где уже через 12 дней состоится матч Лиги Европы УЕФА Шахтер - Айнтрахт.

ФК Шахтер выпустил промо-ролик к матчу под недвусмысленным заголовком "Сделаем первый шаг вместе!"

Дончане уже однажды в своей истории выигрывали финал Кубка УЕФА. И было это ровно 10 лет назад - в мае 2009-го. Теперь настал черед покорять Лигу Европы.

"Приди и поддержи «Шахтер» в матче с «Айнтрахтом»! Игра 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 14 февраля на ОСК «Металлист», - говорится в аннотации к ролику.