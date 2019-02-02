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Шахтер сделал промо-ролик к матчу Лиги Европы с Айнтрахтом - первый шаг к трофею (видео)

22:17, 02 февраля 2019
Футбол
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Матч &quot;Шахтер&quot; - &quot;Айнтрахт&quot; пройдет в Харькове на ОСК &quot;Металлист&quot; / twitter.com/fcshakhtar

ФК Шахтер выпустил промо-ролик к матчу под недвусмысленным заголовком "Сделаем первый шаг вместе!"

Дончане уже однажды в своей истории выигрывали финал Кубка УЕФА. И было это ровно 10 лет назад - в мае 2009-го. Теперь настал черед покорять Лигу Европы.   

"Приди и поддержи «Шахтер» в матче с «Айнтрахтом»! Игра 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 14 февраля на ОСК «Металлист», - говорится в аннотации к ролику.

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Теги: #Лига Европы#ФК Шахтер