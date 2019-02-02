Шахтер сделал промо-ролик к матчу Лиги Европы с Айнтрахтом - первый шаг к трофею (видео)
22:17, 02 февраля 2019Футбол
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Горняки уже совсем скоро начинают поход за еврокубковым трофеем.
Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" / twitter.com/fcshakhtar
Большой футбол возвращается в Харьков, где уже через 12 дней состоится матч Лиги Европы УЕФА Шахтер - Айнтрахт.
ФК Шахтер выпустил промо-ролик к матчу под недвусмысленным заголовком "Сделаем первый шаг вместе!"
Дончане уже однажды в своей истории выигрывали финал Кубка УЕФА. И было это ровно 10 лет назад - в мае 2009-го. Теперь настал черед покорять Лигу Европы.
"Приди и поддержи «Шахтер» в матче с «Айнтрахтом»! Игра 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 14 февраля на ОСК «Металлист», - говорится в аннотации к ролику.
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