Шахтер одержал вторую победу за день на сборе в Турции

Горняки обыграли польский Лех со счетом 3:0.

В Белеке (Турция) на газоне Regnum Sports Center завершился контрольный матч донецкого Шахтера и польского Леха из Познани.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Дончане провели игру против польского клуба с небольшим территориальным и игровым перевесом. А решающий момент в игре случился на 31-й минуте.

Подача с угла поля привела к тому, что полузащитник Леха Филип Мархвиньски зацепил мяч головой и продлил пас на дальнюю штангу, где Мораес хладнокровно обработал, пробил и не промахнулся - 1:0.

После гола горняки не перестали проявлять активность на чужой половине поля. А под занавес игры удвоили свой перевес. На 84-й минуте случился первый гол Манора Соломона за "Шахтер". Игрок принял мяч после скрытого паса от Веллингтона Нема, переложил под правую ногу и мощно пробил в дальний угол - 2:0.

Наконец, на последней минуте игры горняки довели свое преимущество до крупного. Кайоде завершил отличную комбинацию с участием Тотовицкого и Соломона - 3:0.

На счету новичка Шахтера Манора - гол плюс пас в этой игре.

Таким образом, горняки одержали вторую победу за день на сборе в Турции.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий Шахтер обыграл датский Хобро со счетом 2:1.