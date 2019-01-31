Шахтер на 90-й минуте вырвал волевую победу над клубом из Дании (видео)

Украшением матча стал гол в "девятку" украинца Виктора Коваленко.

Донецкий "Шахтер" в рамках подготовки к матчам 1/16 финала Лиги Европы провел спарринг против датского «Хобро», который стал первым в рамках второго подготовительного сбора донетчан в Турции.

Отметим, что в футболке горняков впервые сыграл новичок команды израильтянин Манор Соломон.

Неприятной стала для «Шахтера» середина первого тайма – из-за травмы поле вынужден был покинуть другой новичок – центральный защитник Валерий Бондаренко.

Во втором тайме «Шахтер» пропустил первым. Однако на 78-й минуте Виктор Коваленко сравнял счет в матче великолепным дальним ударом в "девятку".

На 90-й минуте горняки вырвали победу благодаря точному удару Жуниора Мораеса.

Всего на втором сборе у «Шахтера» запланировано семь спаррингов.

Товарищеский матч

«Шахтер» - «Хобро» 2:1

Голы: Коваленко, 78, Мораес, 90 – Педерсен, 67

«Шахтер»: Олег Кудрик (Анатолий Трубин, 62), Богдан Бутко (Исмаили, 69), Оларенважу Кайоде (Жуниор Мораес, 69), Валерий Бондаренко (Сергей Болбат, 38), Максим Малышев (Сергей Кривцов, 62), Манор Соломон (Виктор Коваленко, 69), Михаил Мудрик (Даниил Сикан, 46), Николай Матвиенко (Давид Хочолава, 69), Веллингтон Нем (Тайсон, 69), Майкон Барберан (Тарас Степаненко, 69), Андрей Тотовицкий (Марлос, 69).