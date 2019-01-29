Хацкевич определился с выбором игроков на второй подготовительный сбор Динамо

В Испанию отправятся 25 футболистов.

Киевское «Динамо», завершившее в минувшую субботу первый этап зимней подготовки, уже завтра, 30 января, отправится на второй учебно-тренировочный сбор, который также будет проходить в Испании и продлится до 12 февраля включительно.

В составе команды Александра Хацкевича на втором этапе подготовки будет тренироваться и принимать участие в контрольных матчах 25 футболистов - 3 вратаря и 22 полевых игрока. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По сравнению с первым сбором, команда не досчитается нескольких исполнителей. На этот раз будет отсутствовать защитник Йосип Пиварич, повредивший крестообразную связку колена. В ближайшее время его ожидает хирургическое вмешательство. Также вне игры нападающий Артем Беседин, восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии.

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Кроме того, молодые игроки - вратарь Руслан Нещерет, защитник Денис Попов и полузащитник Георгий Цитаишвили - должны присоединиться к юношеской команде «Динамо» (U-19), чтобы в её составе на сборе в Турции готовиться к матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА против «Ювентуса», который состоится 20 февраля в Киеве.

Таким образом, на очередной сбор «Динамо» отправятся:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владимир Маханьков.

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Никита Кравченко.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Добавим, что за время второго сбора «Динамо» проведет пять контрольных матчей: 2 февраля - против ЦСКА (София, Болгария), 5 февраля - против «Эстерсунда» (Швеция), 6 февраля - против «Нью-Ингленд Революшн» (США), 8 февраля - против «Мальме» (Швеция) и 9 февраля - против «Волеренги» (Норвегия).

13 февраля прямо из испанской Марбельи «Динамо» переберется в греческий Пирей, где днем позже киевляне проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы с местным «Олимпиакосом».