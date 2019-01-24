Динамо объявило о продаже билетов на матч с Ювентусом в Юношеской лиге УЕФА

Матч плей-офф "Динамо" (U-19) с "Ювентусом" пройдет 20 февраля.

В среду, 20 февраля, состоится матч раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона-2018/2019, в котором киевское «Динамо» (U-19) примет туринский «Ювентус». Команды будут бороться за выход в 1/8 финала турнира.

Игра пройдет на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского и начнется в 14:00. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Следует отметить, что на этой стадии победитель определится в одной игре, то есть ответной встречи не будет.

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ФК "Динамо" приглашает болельщиков поддержать юниорскую команду "бело-синих" в матче со сверстниками из Турина. Продажа билетов осуществляется в кассах на Троицкой площади в Киеве (возле станции метро «Олимпийская»), а также в кассах стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Стоимость билета - 10 гривен.

Время работы касс: в будние дни – с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные и выходные дни (суббота, воскресенье) – с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в день матча – с 10:00 до окончания первого тайма.

Напомним, что на предыдущей стадии Юношеской лиги УЕФА "Динамо" (U-19) обыграло бельгийский "Андерлехт".