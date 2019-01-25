Олимпиакос усилился экс-игроком Монако перед матчами с Динамо

22-летний Жил Диаш поможет грекам в Лиге Европы.

Полузащитник «Монако» Жил Диаш стал игроком «Олимпиакоса», сообщает официальный твиттер греческого клуба.

Детали контракта 22-летнего португальского игрока с греческим грандом, также как и сумма трансфера пока неизвестны.

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Диаш являлся игроком «Монако» с 2015 года, однако провел за первую команду лишь один матч в карьере, постоянно пребывая в арендах. Последним клубом в карьере португальца был «Ноттингем Форест» (Англия).

Напомним, «Динамо» сыграет против «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок пройдет в Пирее 14 февраля, ответная игра - 21 февраля в Киеве.