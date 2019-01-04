Динамо объявило о старте продажи билетов на матч с Олимпиакосом

Минимальная стоимость пропусков - 50 гривен.

ФК "Динамо" (Киев) объявил о начале продажи билетов на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевляне примут греческий "Олимпиакос". Болельщики смогут купить билеты с 8 января.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Напомним, поединок состоится на НСК "Олимпийский" в четверг, 21 февраля, начало – в 22:00. Первая игра "Динамо" с "Олимпиакосом" состоится в Греции 14 февраля.

На матч будут доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен. Обладатели абонементов на домашние матчи "Динамо" в сезоне-2018/2019 имеют приоритетное право приобретения билетов на поединки Лиги Европы на свои места со скидкой 15%. Бронь снимается за три дня до начала матча.

Продажа билетов будет осуществляться в кассах на Троицкой площади (возле станции метро "Олимпийская"), а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма будет работать дополнительная касса на Спортивной площади.

Кроме того, билеты можно будет приобрести онлайн.