Шахтер разгромно проиграл хорватскому Хайдуку в первом контрольном матче в 2019 году

Чемпион Украины уступил со счетом 1:4.

В турецком Белеке завершился первый товарищеский матч «Шахтера» нынешней зимой.

Горняки разгромно проиграли хорватскому «Хайдуку» со счетом 1:4. Об этом сообщает Футбол 24.

Хорваты в середине первого тайма отличились дважды в течение трех минут. Сначала Цакташ реализовал пенальти после нарушения Матвиенко в штрафной, а через две минуты Делич забил в пустые ворота после сейва Пятова и рикошета.

Читайте такжеДинамо разгромило немецкий Бохум в первом поединке 2019 года

Дентиньо сократил отставание донецкого клуба, забив головой после навеса от Тайсона. Однако Жайро под занавес первого тайма восстановил комфортное преимущество "Хайдука" в два мяча - 1:3.

После перерыва состав горняков полностью поменялся, но это не слишком изменило общую картину в поединке. На 61-й минуте Теклич плотно пробил по воротам, мяч отскочил от газона перед Мудриком и оказался в воротах. 1:4. На 89-й минуте "Хайдук" мог забивать пятый мяч, но форвард хорватского клуба промахнулся метров с восьми.

Отметим, в этой встрече в составе "Шахтера" дебютировал юный Даниил Сикан, который вчера подписал контракт с горняками. 17-летний новичок на 38-й минуте заменил Дентиньо.

Шахтер – Хайдук – 1:4

Голы: Дентиньо, 30 – Цакташ, 21 Делич, 23 Жайро, 41, Теклич, 61

Шахтер (1 тайм): Пятов, Данченко, Хочолава, Матвиенко, Болбат, Майкон, Патрик, Дентиньо (Сикан, 37), Нем, Тайсон, Кайоде.

Шахтер (2 тайм): Кудрик, Бутко, Кривцов, Малышев, Исмаили, Степаненко, Тотовицкий, Марлос, Коваленко, Мудрик, Мораес.