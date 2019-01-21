Шахтер начинает продажу абонементов на второй этап УПЛ
22 января стартует продажа абонементов на вторую часть сезона украинской Премьер-лиги 2018/19.
Купить их можно в кассе ОСК «Металлист» (ежедневно с 10:00 до 19:00) и онлайн на официальном сайте клуба.
«Шахтер» возглавляет турнирную таблицу и на втором этапе поведет борьбу за чемпионство в шестерке лучших клубов страны.
Приобретя абонемент, каждый болельщик сможет посетить:
- 5 важнейших матчей чемпионата в Харькове;
- игру 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» (3 апреля);
- поединки с «Александрией» (февраль) и «Карпатами» (март) – в подарок!
Стоимость абонементов:
Standard: 200, 250, 350, 500, 600 и 800 гривен;
SkyUp Club (без пакета гостеприимства): 1 000 гривен;
Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 2 500 гривен;
Roof Club (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 8 000 гривен;
«Семейный клуб»: 350 гривен (детям до 17 лет – скидка 50%).