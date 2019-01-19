Испанский форвард Соль провел первую тренировку в Динамо (видео)

Сегодня Фран Соль может сыграть дебютный поединок за "бело-синих" против немецкого "Бохума".

В пятницу, 18 января, футболисты киевского «Динамо» провели два занятия в футбольном центре в Марбелье.

В этот день к команде присоединился испанский новичок «Динамо» Фран Соль. Уже через два часа после приезда Соль вместе со своими новоиспеченными партнерами вышел на футбольное поле, где провел дебютную тренировку за «бело-синих».

Собрав всех игроков в круг, Александр Хацкевич представил команде новичка, после чего озвучил планы на тренировочный день. Началось утреннее занятие с оригинальных упражнений на координацию и скорость. Сначала игроки, двигаясь в хаотичном порядке, должны были сгруппироваться в необходимое количество, которое озвучивал тренер по физподготовке. Затем, разделившись на двойки, игроки бегали на опережение.

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Завершилась тренировка работой над завершением атак, сообщает пресс-служба киевского "Динамо".

Вечерняя тренировка была полностью посвящена работе с мячом. Началась она с работы в квадратах 5х3, после чего игроки провели двухсторонку 8х8, а третья команда в это время выполняла упражнения на статику.

В завершение игроки занимались моделированием субботней игры против немецкого «Бохума» и выполнением стандартных положений.

19 января киевляне проведут свой первый матч в 2019 году. Соперником украинской команды будет представитель второй немецкой Бундеслиги - ФК «Бохум».