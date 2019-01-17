Лунин отказался от возвращения в Реал этой зимой

Украинский голкипер доиграет сезон в "Леганесе".

Голкипер испанского «Леганеса» украинец Андрей Лунин отказался вернуться в "Реал" этой зимой и принял решение остаться в своем клубе до конца сезона.

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"Реал" планировал досрочное возвращение украинца в связи с продажей третьего вратаря Кико Касильи в английский "Лидс". Однако Лунин доволен своим положением в команде и считает, что «Леганес» помогает ему адаптироваться в Испании, несмотря на отсутствие большого количества игрового времени, сообщает Marca.

Руководство «Леганеса» довольно игрой украинского вратаря и планирует арендовать его еще и на следующий сезон.

Напомним, украинец Андрей Лунин перешел в мадридский "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". Впрочем, вскоре Королевский клуб отдал Лунина в аренду в "Леганес". В текущем сезоне 19-летний вратарь провел за свою команду 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

Как сообщал УНИАН, игроком "Леганеса" стал защитник сборной Украины Василий Кравец.