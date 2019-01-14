Месси первым в истории забил 400 голов в испанской Примере
Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который преодолел отметку в 400 забитых мячей в Примере - высшем дивизионе чемпионата Испании.
В воскресенье вечером каталонский клуб с крупным счетом 3:0 обыграл дома «Эйбар». На 53-й минуте игры Месси сделал счет 2:0. Еще два гола в матче - в активе Луиса Суареса.
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Месси забил свой 400-й гол в 435-й игре чемпионата Испании. Он стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка, сообщает Opta Sports.
Экс-игрок "Реала" Криштиану Роналду занимает второе место по голам в Примере. Он забил 311 мячей в 292 играх за мадридский клуб. Замыкает тройку Тельмо Сарра, забивший за «Атлетик» 251 гол в 277 встречах.
В 17 матчах нынешнего сезона Лионель Месси забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. В последних 5 турах Лионель поражал ворота соперников 8 раз.
Напомним, недавно стало известно, когда Месси вновь сыграет за сборную Аргентины.