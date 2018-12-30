Стало известно, когда Месси вновь сыграет за сборную Аргентины

Звездный форвард не выступал за национальную команду с июня 2018 года.

Стали известны сроки возвращения форварда "Барселоны" Лионеля Месси в сборную Аргентины. 31-летний нападающий сыграет на Копа Америка-2019, который пройдет летом в Бразилии.

Об этом со ссылкой на председателя Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа сообщает испанская Marca.

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«Лео никогда не покидал сборную, поэтому я не сомневаюсь, что он вернется, когда его позовут», – цитирует чиновника СМИ.

Напомним, звезда "Барселоны" Лионель Месси приостановил выступления за сборную после провального чемпионата мира-2018, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала от сборной Франции.

Месси сыграл за сборную 128 матчей и забил 65 мячей.

Лионель трижды выводил свою сборную в финал Копа Америка (2007, 2015, 2016), и все три раза сборная Аргентины проигрывала - дважды сборной Чили в серии пенальти и один раз команде Бразилии.