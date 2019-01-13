МЮ на выезде обыграл Тоттенхэм, одержав шестую подряд победу при Сульшере

Шикарная победная серия манкунианцев под руководством норвежского наставника.

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" завершился центральный поединок 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы добыли победу с минимальным счетом 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

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В составе победителей единственный гол на свой счёт записал нападающий Маркус Рашфорд, который отличился на 44-й минуте после результативной передачи от француза Поля Погба. Следует отметить, что обе команды провели матч в атакующей манере, однако блестящая игра голкиперов - Дэвида де Хеа из "МЮ" и Уго Льориса из "Тоттенхэма" - помешала соперникам увеличить счет.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал шестую подряд победу (пять – в АПЛ, одна – в Кубке Англии) после того, как исполняющим обязанности главного тренера команды стал норвежец Оле-Гуннар Сульшер.

«Тоттенхэм» (48 очков) упустил возможность выйти на второе место Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и сравнялся по набранным баллам с "Арсеналом" – команды делят 5-6 места.