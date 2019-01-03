МЮ одержал четвертую победу подряд под руководством Сульшера, а Челси потерял очки в АПЛ

В четверг "Ман Сити" в центральном матче тура принимает "Ливерпуль".

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Ньюкасл" (2:0), сообщает официальный сайт соревнований.

Счет удалось открыть только на 64-й минуте, когда вратарь хозяев Дубравка упустил мяч после штрафного от Рашфорда, а первым на добивании оказался Лукаку. Спустя 16 минут Рашфорд отличился уже сам с передачи Алексиса Санчеса.

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Таким образом, манкунианцы добыли четвертую победу в четырех играх под руководством Оле-Гуннара Сульшера, который в декабре сменил на посту главного тренера Жозе Моуриньо. После победы "Юнайтед" остается на 6-м месте.

Неожиданностью тура можно назвать потерю очков "Челси". "Аристократы" на своем поле принимали "Саутгемптон". Матч завершился вничью - 0:0. После этой игры "Челси" продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от идущего на 3-м месте "Манчестер Сити" на 3 очка.

Сегодня, 3 января состоится центральная игра не только 21-го тура, но и, возможно, всего сезона - "Ман Сити" будет принимать лидера чемпионата Англии "Ливерпуль".