Бавария подписала контракт с чемпионом мира-2018 в составе Франции
13:47, 09 января 2019Футбол
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Бенджамен Павар стал одним из открытий мундиаля.
Бенджамен Павар выиграл ЧМ-2018 в составе сборной Франции / twitter.com/FCBayern
Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенджамен Павар перешел в «Баварию».
Об этом сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.
Отмечается, что французский защитник присоединится к своему новому клубу лишь в июле 2019-го и тогда подпишет контракт на 5 лет. Другие детали сделки пока не сообщаются.
Напомним, 22-летний Бенджамен Павар стал чемпионом мира в составе сборной Франции в июле 2018 года, став одним из открытий мундиаля. Кроме того, его мяч в ворота сборной Аргентины в 1/8 финала ФИФА признала лучшим голом ЧМ-2018.
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