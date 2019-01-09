Бавария подписала контракт с чемпионом мира-2018 в составе Франции

Бенджамен Павар стал одним из открытий мундиаля.

Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенджамен Павар перешел в «Баварию».

Об этом сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.

Отмечается, что французский защитник присоединится к своему новому клубу лишь в июле 2019-го и тогда подпишет контракт на 5 лет. Другие детали сделки пока не сообщаются.

Напомним, 22-летний Бенджамен Павар стал чемпионом мира в составе сборной Франции в июле 2018 года, став одним из открытий мундиаля. Кроме того, его мяч в ворота сборной Аргентины в 1/8 финала ФИФА признала лучшим голом ЧМ-2018.