Динамо заинтересовано в покупке аргентинского форварда
12:59, 08 января 2019Футбол
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Киевский клуб сделал запрос относительно возможного трансфера Рамона Миереса.
"Динамо" интересуется аргентинским нападающим Рамоном Миересом / footboom.com
«Динамо» проявляет интерес к аргентинскому нападающему хорватской команды «Истра» Рамону Миересу.
Об этом сообщает портал Novilist.hr.
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По информации источника, «Динамо» уже сделало запрос относительно возможного трансфера Миереса, которым также интересуется ряд других клубов. Примечательно, что 21-летний форвард выступает за «Истру» на правах аренды с минувшего года. Контракт игрока принадлежит аргентинскому «Тигре».
Рамон Миерес прекрасно проявил себя в нескольких матчах минувшей осенью, став лидером "Истры" в атаке. В нынешнем сезоне Мьерес отличился 6 забитыми мячами в 12 матчах в первенстве Хорватии.
Как сообщал УНИАН, капитан "Динамо" Виктор Цыганков провел часть отпуска в Риме, где может продолжить карьеру.
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