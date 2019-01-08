Динамо заинтересовано в покупке аргентинского форварда

Киевский клуб сделал запрос относительно возможного трансфера Рамона Миереса.

«Динамо» проявляет интерес к аргентинскому нападающему хорватской команды «Истра» Рамону Миересу.

Об этом сообщает портал Novilist.hr.

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По информации источника, «Динамо» уже сделало запрос относительно возможного трансфера Миереса, которым также интересуется ряд других клубов. Примечательно, что 21-летний форвард выступает за «Истру» на правах аренды с минувшего года. Контракт игрока принадлежит аргентинскому «Тигре».

Рамон Миерес прекрасно проявил себя в нескольких матчах минувшей осенью, став лидером "Истры" в атаке. В нынешнем сезоне Мьерес отличился 6 забитыми мячами в 12 матчах в первенстве Хорватии.

Как сообщал УНИАН, капитан "Динамо" Виктор Цыганков провел часть отпуска в Риме, где может продолжить карьеру.