Цыганков проводит часть отпуска в Риме, где может продолжить карьеру

Игрок Динамо продолжает волновать публику по поводу своего перехода из Динамо.

Один из лидеров киевского Динамо Виктор Цыганков часть своего отпуска решил провести в столице Италии Риме.

Фотграфии с достопримечательностями Вечного города игрок опубликовал в своем Инстаграм.

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Любопытен тот факт, что Рома является одним из претендентов на покупку игрока у киевсого Динамо. В среду, 26 декабря, игрок сборной Украины побывал на матче Ромы в чемпионате Италии против Сассуоло, а на следующий день он прогулялся достопримечательностями Рима.

В текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, Динамо определилось с отступными за Цыганкова и готова его продать не менее чем за 50 миллионов евро.