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Цыганков проводит часть отпуска в Риме, где может продолжить карьеру

11:31, 28 декабря 2018
Футбол
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Виктор Цыганков присматривается к Риму и к местной команде Серии А / fcdynamo.kiev.ua

Фотграфии с достопримечательностями Вечного города игрок опубликовал в своем Инстаграм.

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Любопытен тот факт, что Рома является одним из претендентов на покупку игрока у киевсого Динамо. В среду, 26 декабря, игрок сборной Украины побывал на матче Ромы в чемпионате Италии против Сассуоло, а на следующий день он прогулялся достопримечательностями Рима.

В текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, Динамо определилось с отступными за Цыганкова и готова его продать не менее чем за 50 миллионов евро.

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Теги: #футбол#трансферы#Динамо Киев#Виктор Цыганков