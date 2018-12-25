Два игрока французского клуба-гранда ПСЖ почти одновременно стали жертвами ограбления

Капитан команды бразилец Тиаго Силва и камерунец Шупо-Мотинг стали жертвами грабителей.

Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг во второй раз за короткое время стал жертвой грабителей.

В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста, сообщает iSport со ссылкой на Goal.com.

Это уже второй случай за последние месяцы, когда в дом камерунца проникают посторонние. Пока неизвестно, на какую сумму нанесен ущерб.

Ранее, 28-го ноября, к Эрику уже вламывались в дом, пока игрок принимал участие в матче своей команды в Лиге чемпионов.

Кроме того, накануне капитан парижан Тиаго Силва также стал жертвой ограбления.