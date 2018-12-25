Два игрока французского клуба-гранда ПСЖ почти одновременно стали жертвами ограбления

18:25, 25 декабря 2018
Футбол
0 0
Капитан ПСЖ Тьяго Силва стал жертвой грабителей / Eurosport

В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста, сообщает iSport со ссылкой на Goal.com.

Это уже второй случай за последние месяцы, когда в дом камерунца проникают посторонние. Пока неизвестно, на какую сумму нанесен ущерб.

Ранее, 28-го ноября, к Эрику уже вламывались в дом, пока игрок принимал участие в матче своей команды в Лиге чемпионов.

Кроме того, накануне капитан парижан Тиаго Силва также стал жертвой ограбления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Франция#ограбление