Роналду в роли примерного семьянина поздравил всех с Рождеством (фото)

Форвард "Ювентуса" выложил праздничную семейную фотографию.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в Instagram праздничную фотографию, где он вместе со своими детьми и подругой Джорджиной Родригес сидит в красно-белых шапках Санта-Клауса.

Португалец подписал снимок: «Счастливого Рождества!»

Напомним, ранее новогоднее поздравление разместил на своей странице в Instagram Андрей Шевченко, который сфотографировался вместе со своими четырьмя сыновьями.