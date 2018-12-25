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Роналду в роли примерного семьянина поздравил всех с Рождеством (фото)

09:57, 25 декабря 2018
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в Instagram праздничную фотографию, где он вместе со своими детьми и подругой Джорджиной Родригес сидит в красно-белых шапках Санта-Клауса.

Португалец подписал снимок: «Счастливого Рождества!»

Feliz Natal! Merry Christmas!🎅🎄❤️

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Напомним, ранее новогоднее поздравление разместил на своей странице в Instagram Андрей Шевченко, который сфотографировался вместе со своими четырьмя сыновьями.

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Теги: #Криштиану Роналду