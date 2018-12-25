Роналду в роли примерного семьянина поздравил всех с Рождеством (фото)
09:57, 25 декабря 2018Футбол
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Форвард "Ювентуса" выложил праздничную семейную фотографию.
Криштиану Роналду / REUTERS
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в Instagram праздничную фотографию, где он вместе со своими детьми и подругой Джорджиной Родригес сидит в красно-белых шапках Санта-Клауса.
Португалец подписал снимок: «Счастливого Рождества!»
Напомним, ранее новогоднее поздравление разместил на своей странице в Instagram Андрей Шевченко, который сфотографировался вместе со своими четырьмя сыновьями.
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