Шевченко забавно поздравил болельщиков с Новым годом (фото, видео)
16:04, 24 декабря 2018Футбол
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Легендарный нападающий и главный тренер сборной Украины отдыхает с семьей в Карибском море.
Андрей Шевченко в кругу семьи поздравил всех с новогодними праздниками / instagram.com/andriyshevchenko
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил болельщиков с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.
«Привет моим друзья по всему миру. Счастливого Рождества и с Новым годом! Желаю вам всего наилучшего!», – написал Шевченко в своем Instagram и добавил забавное видео, на котором плывет в теплом море в шапке рождественского оленя. Также главный тренер сборной Украины выложил фото со своими четырьмя сыновьями.
Отметим, что Андрей Шевченко отдыхает с семьей на островах в Карибском море.
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