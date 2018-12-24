Шевченко забавно поздравил болельщиков с Новым годом (фото, видео)

Легендарный нападающий и главный тренер сборной Украины отдыхает с семьей в Карибском море.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил болельщиков с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.

«Привет моим друзья по всему миру. Счастливого Рождества и с Новым годом! Желаю вам всего наилучшего!», – написал Шевченко в своем Instagram и добавил забавное видео, на котором плывет в теплом море в шапке рождественского оленя. Также главный тренер сборной Украины выложил фото со своими четырьмя сыновьями.

Отметим, что Андрей Шевченко отдыхает с семьей на островах в Карибском море.