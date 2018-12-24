Хачериди может вернуться в Динамо - СМИ

31-летний защитник имеет мало игровой практики в ПАОКе.

31-летний центральный защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди в ближайшее время может вернуться в «Динамо».

По информации портала fws.gr, защитник сборной Украины Хачериди сегодня прибыл в Киев. Окончательное решение по его трансферу в «Динамо» может быть принято в ближайшее время.

Напомним, игроком ПАОКа Хачериди стал в конце мая. За это время он сыграл за свой новый клуб 11 матчей, из них только 3 в чемпионате Греции.

Как сообщал УНИАН, в рамках 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" встретится с представителем Греции - "Олимпиакосом".