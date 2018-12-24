Хачериди может вернуться в Динамо - СМИ
15:40, 24 декабря 2018Футбол
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31-летний защитник имеет мало игровой практики в ПАОКе.
Евгений Хачериди / protothema.gr
31-летний центральный защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди в ближайшее время может вернуться в «Динамо».
По информации портала fws.gr, защитник сборной Украины Хачериди сегодня прибыл в Киев. Окончательное решение по его трансферу в «Динамо» может быть принято в ближайшее время.
Напомним, игроком ПАОКа Хачериди стал в конце мая. За это время он сыграл за свой новый клуб 11 матчей, из них только 3 в чемпионате Греции.
Как сообщал УНИАН, в рамках 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" встретится с представителем Греции - "Олимпиакосом".
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