Олимпиакос намерен подписать форварда Тоттенхэма перед матчами с Динамо

Фернандо Льоренте укрепит греческую команду перед играми с вице-чемпионом Украины.

Испанский нападающий Фернандо Льоренте может стать игроком греческого «Олимпиакоса».

Об этом сообщает transfermarketweb.com.

По информации источника, греческий клуб заинтересован в приобретении 22-летнего форварда уже в январе. Льоренте должен стать серьезным кадровым усилением для команды перед матчами в 1/16 Лиги Европы против «Динамо». «Тоттенхем» будет рассматривать предложение «Олимпиакоса», поскольку следующим летом у Льоренте заканчивается контракт со «Шпорами» и он может уйти бесплатно.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" встретится с греческим "Олимпиакосом".