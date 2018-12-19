Боруссия впервые проиграла в чемпионате Германии

Дортмундский клуб на выезде уступил аутсайдеру - "Фортуне" из Дюссельдорфа.

Во вторник в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу лидер турнира дортмундская "Боруссия" сенсационно уступила аутсайдеру - команде "Фортуна" из Дюссельдорфа. Поединок, который проходил на домашнем стадионе "Фортуны", завершился победой хозяев со счетом - 2:1.

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Счет был открыт на 22-й минуте, когда отличился полузащитник "Фортуны" Доди Лукебакио. На 56-й минуте встречи преимущество дюссельдорфской команды закрепил Жан Циммер. В конце поединка "Боруссия" смогла отыграть один мяч. На 81-й минуте отличился Алькасер. Однако спасти встречу лидеру не удалось.

"Фортуна" нанесла "Боруссии" первое поражение в нынешнем сезоне. Тем не менее, дортмундцы остались на первом месте в турнирной таблице. Они на шесть очков опережают "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Напомним, что с представителем немецкой Бундеслиги в 1/16 финала Лиги Европы сыграет донецкий "Шахтер". По результатам жеребьевки Лиги Европы "Шахтеру" попался "Айнтрахт".